Erkan Sözeri: ''Yorulana kadar iyiydik''

Erkan Sözeri, ikinci yarının başında yedikleri golün planlarını bozduğunu dile getirdi.



Sezonu geç açtıkları için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sözeri, "Yorulana kadar iyiydik. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarı başlar başlamaz Bajic'in uzaktan golü bütün planları bozdu. Ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık ve oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Taşlar yerine oturdukça daha iyi olacağız. 1. Lig bu sene Süper Lig ayarında. Bütün takımlar ateş hattında da play-off hattında da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ligin ilk haftasında 2-0 kaybedilen MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.