Erkan Sözeri: ''Real ya da Barcelona beklemeyin''

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Spor Toto Süper Lig'den düşen takımlar ilk haftalarda hala o ligin oyununu oynamaya çalışıyorlar ama bu ligin oyunu farklı." dedi.Başkent kulübün yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, formasını 6 sezon giydiği kırmızı-siyahlı ekibin 29 yıl sonra düştüğü Spor Toto 1. Lig'de sergileyeceği performans, kadro ve sezon planlaması, ligler arasındaki oyun farkı ve şampiyonluk hedefine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Gençlerbirliği'nde çalışmayı çok istediğini belirten Sözeri, "Rahmetli İlhan başkanımız aramıştı, 'çalışmak istiyoruz seninle oğlum hazırlan iyi gidiyorsun takip ediyorum' diye. Süper Lig'de Gençlerbirliği ile çalışmayı çok isterim. Nasip, kısmet bu ligeymiş." ifadelerini kullandı.Zor döneminde Gençlerbirliği için elini taşın altına koymayı görev kabul ettiğini dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:"Bu formayı 6 sene ıslattık. Çok şükür giderken para da kazandırdık. Kulübümüze hep hizmet ettik, faydamız oldu. Kulübümüz de bizi yetiştirdi. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geçimini sağladık. Zorların adamı olmuşumdur hep zorların üstesinden gelen bir teknik adam olmuşumdur. Zor görevleri bugüne kadar kabul ettik çok şükür üstesinden de geldik. Burada da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu tek başıma olmayacak, ekibimiz, yönetimimiz, başkanımız, futbolcu kadromuz, personelimiz hep beraber olacak."Süper Lig'e çıkma gibi zor bir görevin üstesinden gelebilecek kadro kurduklarını vurgulayan Sözeri, "Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. O kadar eminim çünkü o sinyali, o güveni takımımız bana verdi." şeklinde konuştu.Erkan Sözeri, sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takıma güzel yüklemeler yaptık. Biraz yorgunlukları var ama bunun karşılığını sezon boyunca göreceğiz." dedi.Sezon planlamasını takımın yaş ortalaması, fizik kalitesi, sakatlık riski gibi hususları hesaba katarak yaptıklarına dikkati çeken Sözeri, "Benim çalıştırdığım takımlar fiziksel olarak özellikle 60 ya da 70. dakikalardan sonra biraz daha ön plana çıkmıştır. Burada da öyle olacak. Bizden Barcelona ya da Real Madrid futbolu beklenmesin, biz çok iyi mücadele edeceğiz. Takım iyi futbol oynayacağımızın ışığını da verdi." değerlendirmesini yaptı.Kırmızı-siyahlı takımın geç forma girebileceğini aktaran Sözeri, şunları söyledi:"Geç forma girebiliriz demek maçları kaybedeceğiz demek değil. Kazanmaya odaklı olacağız ama belki ilk dönemde oyunumuz tatmin etmeyebilir. Oyunumuzu süreçte çok iyi noktalara getireceğiz. Futbolunuz ve mücadele iyi olursa maça gelen taraftarınız da artar. Zaten Gençlerbirliği'nin güzel, kemik bir taraftarı var. Onlara layık bir takım olmak için çalışacağız."Gençlerbirliği'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Sözeri, rakiplere saygısızlık olmasın diye garantileyene kadar "Şampiyon Gençlerbirliği" demekten kaçınacağını söyledi.Şampiyon olmak için her şeyi yapacaklarını dile getiren Sözeri, "İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk için ortaya her şeyimizi koyacağız. Mücadele edeceğiz, rakiplerimizi iyi çalışacağız. Onlara saygı duyarak oynayacağız." şeklinde konuştu.Kırmızı-siyahlı oyunculara uyarılarda bulunduğunu ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:"Oyuncularıma hep anlatıyorum, Spor Toto Süper Lig'den düşen takımlar ilk haftalarda hala o ligin oyununu oynamaya çalışıyorlar ama bu ligin oyunu farklı. Burası biraz daha mücadele ligi. Biz rakiplerimiz kadar mücadele ettiğimiz sürece kalitemiz de ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz ama öbür türlü söylem rakiplere saygısızlık olur."Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın küme düşmesini Murat Cavcav'ın başkanlığa gelmesiyle açıklamanın doğru olmayacağını ifade etti."Murat Cavcav kulübü yönetmeye başladı ve takım küme düştü." gibi yaklaşımlara katılmadığını belirten Sözeri, "Her takımın başına gelebilir. Küme düşecek bir sezon değildi hata olarak bir sürü şeyi sayabilirsiniz ama herkesin payı var. Teknik adamın da yöneticinin de oyuncunun da var." dedi.Murat Cavcav'ın kırmızı-siyahlı kulübü çok iyi yerlere getireceğine inandığını vurgulayan Sözeri, "Başkanımız yönetimiyle bir üst lige tekrar çıkmak için her türlü fedakarlığı yapıyor." ifadesini kullandı.Erkan Sözeri, futbol dilinde kavgadan değil birleştiricilikten yana olduğunu dile getirdi.Karşılaşmalarda kendisinin de gerilebildiğini ancak bunu kontrol etmeye çalıştığını ifade eden Sözeri, "Bizim de zaman zaman gerildiğimiz anlar oluyor ama bunu minimize etmeye çalışıyorum." dedi.Teknik direktörlerin camiayı temsil ettiğini anlatan Sözeri, şunları kaydetti:"Siz nasıl davranırsanız oyuncu da öyle davranıyor. Camia da ona bakıyor çünkü bir göstergesiniz, o camiayı temsil ediyorsunuz. Giyiminizle, kuşamınızla, davranışınızla. O yüzden teknik direktörle, kendi taraftarı arasındaki negatif diyaloglar hoş değil. Bunu konuşarak çözebiliriz. Eleştirilerden payımızı alırız. Böyle yaparsak daha iyi olur. Her şeyi çok iyi biliyorum benden başka kimse bir şey bilmiyor mantığıyla gidersek o zaman çatışma çıkar. O yüzden ortak bir noktada buluşmak lazım."