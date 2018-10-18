Erkan Sözeri: 'Puan kaybı yaşayacağız'

"Rehavet olmayacak"

Spor Toto 1. Lig'de 8 maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri,dedi.Erkan Sözeri, sezonun 9. haftasında başkentte oynayacakları Adanaspor maçı öncesi yaptığı açıklamadadile getirdi.Karşılaşmalardan önce iyi gidişlerinin devam etmesi için nazar duası okuduğunu ifade eden Sözeri,diye konuştu.Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın 8 maçlık galibiyet serisi yakalamasının ardından rakiplerin kendilerine karşı daha fazla motive olacaklarına dikkati çekerek,değerlendirmesinde bulundu.Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının pekiştiğini, takımın performansında tecrübeli oyuncuların ve kaptanların payının büyük olduğunu söyledi.Takımda rehavet oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı: