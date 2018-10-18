Erkan Sözeri: 'Puan kaybı yaşayacağız'

Spor Toto 1. Lig'de 8 maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bir yerde puan kaybı yaşayacağız ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz." dedi.
Erkan Sözeri, sezonun 9. haftasında başkentte oynayacakları Adanaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "uğurunun olmadığını ancak nazara inandığını" dile getirdi.
Karşılaşmalardan önce iyi gidişlerinin devam etmesi için nazar duası okuduğunu ifade eden Sözeri, "Nazar sonuçta inancımızda Kur'an-ı Kerim'de var. Çalışıp hata yapma oranını en asgariye indirdikten sonra bize nazar değeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın 8 maçlık galibiyet serisi yakalamasının ardından rakiplerin kendilerine karşı daha fazla motive olacaklarına dikkati çekerek, "Bundan sonraki maçlarımız çok daha zor olacak. Her antrenör, her futbolcu açıklamalarında 'Gençlerbirliği'ne ilk yenilgiyi tattırmak adına mücadele edeceklerini söylüyor.' Bu da doğal. Biz de onun için daha fazla çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Rehavet olmayacak"
Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının pekiştiğini, takımın performansında tecrübeli oyuncuların ve kaptanların payının büyük olduğunu söyledi.
Takımda rehavet oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben zaten izin vermem büyük ağabeyler de izin vermiyor. Selçuk, Nobre, Hakan gibi ağabeylerin bizde olması şans. Asla bizde rehavet olmayacak. Bir yerde puan kaybedeceğiz ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz. Heybeyi dolduralım ondan sonra puan kaybetme kredimizi güzel bir yerde kullanalım istiyoruz."
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Erkan Sözeri, sezonun 9. haftasında başkentte oynayacakları Adanaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "uğurunun olmadığını ancak nazara inandığını" dile getirdi.
Karşılaşmalardan önce iyi gidişlerinin devam etmesi için nazar duası okuduğunu ifade eden Sözeri, "Nazar sonuçta inancımızda Kur'an-ı Kerim'de var. Çalışıp hata yapma oranını en asgariye indirdikten sonra bize nazar değeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın 8 maçlık galibiyet serisi yakalamasının ardından rakiplerin kendilerine karşı daha fazla motive olacaklarına dikkati çekerek, "Bundan sonraki maçlarımız çok daha zor olacak. Her antrenör, her futbolcu açıklamalarında 'Gençlerbirliği'ne ilk yenilgiyi tattırmak adına mücadele edeceklerini söylüyor.' Bu da doğal. Biz de onun için daha fazla çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Rehavet olmayacak"
Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının pekiştiğini, takımın performansında tecrübeli oyuncuların ve kaptanların payının büyük olduğunu söyledi.
Takımda rehavet oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben zaten izin vermem büyük ağabeyler de izin vermiyor. Selçuk, Nobre, Hakan gibi ağabeylerin bizde olması şans. Asla bizde rehavet olmayacak. Bir yerde puan kaybedeceğiz ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz. Heybeyi dolduralım ondan sonra puan kaybetme kredimizi güzel bir yerde kullanalım istiyoruz."
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