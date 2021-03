Erkan Sözeri: 'Play-off içinde bitirmek istiyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırma spor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda oynayacakları Aydeniz Et Balıkesirspor maçında iyi bir sonuç alarak son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.



Sözeri, 4 Nisan Pazar günü oynayacakları Aydeniz Et Balıkesirspor maçına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki takım için de zor bir karşılaşma olacağını söyledi.



Kendilerine güvendiklerini dile getiren Sözeri, "Bu maçta elimizden gelenin en iyisini ve futbolun doğrularını yapıp, güzel bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz play-off şansımızı sonuna kadar sürdürmek." diye konuştu.



Oyuncularının mücadesinden memnun olduğunu ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:



"Oyuncularım gerçekten son haftalarda kendilerine yakışır bir mücadelenin içerisindeler. Eksiklerimiz, hatalarımız oluyor fakat doğrularımızı daha fazla yaptıktan sonra, özellikle Giresunspor ve Tuzlaspor galibiyetleri gibi sonuçları almamız bize yakışır. Ben ve oyuncularım bu camiayı en iyi şekilde temsil edip, sonucunda ligi en güzel yerde, yani play-off içinde bitirmek istiyoruz. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştirir, bize inananları ve sevenlerimizi mutlu ederiz. Sonuçta Balıkesirspor'la da bir derbi maçı oynayacağız. Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç olması en büyük dileğimiz."