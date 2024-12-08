Erkan Sözeri: 'Kazanma alışkanlığımız devam ediyor'

Ankara Keçiörengücü'nün çalıştırıcısı Erkan Sözeri, sahalarında İstanbulspor'u 2-1'lik skorla yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularının kazanmayı çok istediklerini belirterek, "Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kupada da kazandık, 4'te 4 yaptık." dedi.



Maçın ardından düzenlen basın toplantısında Sözeri, İstanbulspor'un oyun ezberi olan yıllardır hemen hemen aynı formatta oynamaya çalışan bir takım olduğunu belirterek, "Osman Zeki hoca da bu işe çok kafa yoruyor, bunun da sonuçlarını alıyorlar zaten. Onun bilincindeydik, biraz ikinci bölgede karşıladık, önde baskıyı çok tercih etmedik. Çünkü eğer önde baskı yaparsak rakibimiz geçişleri iyi yapıp bize sıkıntı yaşatabilirdi. İlk yarı hem bulduğumuz iki tane güzel gol hem de oyun disiplini harikaydı, neredeyse pozisyon vermedik." diye konuştu.



Devre arasında oyuncularla konuşmasına karşın ikinci yarıda takımının fiziksel eksikliğini gözlemlediklerini dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:



"Bu fiziksel eksiklik oyunumuza da yansıdı ikinci yarı biraz kontrolü rakibimize verdik, pozisyonlar da verdik. Tabii bunları çözeceğiz, kazanırken de eksiklikleri görmek lazım. Dolayısıyla ikinci yarı biraz sıkıntılı geçti ama kazanmayı bildik. Oyuncularım kazanmayı çok istedi, çok isteyen kazanır demiştim maçtan önce. Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Kupada da kazandık, 4'te 4 yaptık, kazanma alışkanlığımız devam ediyor. En çok sevindiğim şey hem başkanımız hem sportif direktörümüz, personelimiz, bütün ekip ve oyuncularımız hep beraber çok kısa zamanda güzel bir samimiyet yakaladık. Yani oyuncularımla ben baba evlat abi kardeş gibi bir hava yakaladık. Onun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Oynamayan oyuncular, oyuna giren oyuncular gerçekten ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunu kaybetmememiz lazım."



Büyük bir aile olmaya çalıştıklarını vurgulayan Sözeri, "Bütün oyuncularım bu takımın önemli birer parçası olduğunu hissedip, hissettirdikleri zaman biz güzel sonuçlar almaya devam ederiz. Maç maç gideceğiz, güzel hedeflerimiz, hayallerimiz var, gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımı gönülden kutluyorum sahada bütün terlerini akıttılar." dedi.



