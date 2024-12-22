Erkan Sözeri: 'İkinci yarıdaki mücadelemiz takdire değerdi'

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.



Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarına hakemin karşılaşmadaki yönetimini eleştirerek başladı.



Sözeri, "Yasin Kol hocamıza aslında ben inanıyordum ama eleştirenler haklıymış bugün onu gördüm. Hep hakemler konuşuluyor ama mağlubiyeti hakeme bağlamak da istemiyorum. TFF Merkez Hakem Kurulu'nu zor durumda bırakan da bu tarz hakemler, 10 tane oyuncu değişti, 7-8 dakikadan az uzamaması lazım ama 4 dakika uzatma verdi, neye göre sordum VAR'dan öyle gelmiş." diye konuştu.



Ligin birbirine yakın iki takımının mücadelesinde hakemin idaresinin zayıf olduğunu vurgulayan Sözeri, "Burada adrenalin olacak, adrenalin tavan yapacak, siz sevk ve idare yapacaksınız. Rakibin oyuncusu bizim maça hızlı başlayacağımız yerde topu içeri atıyor, neden sarı kart göstermiyorsun? Standart yakalamanız lazım, inşallah düzelir. Yasin Kol hakkında bugün inancımı kaybettim." dedi.



Maçın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Sözeri, şunları söyledi:



"İlk yarıda oyunu oturtamadık, anlık hatamızdan dolayı da golü yedik. Hem değişikliklerimiz hem de hamlelerimizle oyuncularımızın isteği, hırsız, azmiyle ikinci yarı gerçekten çok iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık. Rakibi alanına hapsettik, 5-6 tane de yüzde 100 pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Bunlar da olmayınca mağlup ayrıldık. Oyuncularımın canı sağ olsun, özellikle ikinci yarıdaki mücadeleleri takdire değerdi, onları tebrik ediyorum. Bu maça 4'te 4 yaparak geldik, maçı kazansak 3. olacaktık ama arkamızda çok büyük taraftar kitlesi yok. Güzel tesisleri olan ve güzelce emek veren bir başkan ve ekip var siz bundan rahatsız mı oluyorsunuz Yasin Kol, böyle mi idare edilir bir maç. Bir çok insanın emekleri var, biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz."



