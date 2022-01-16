Erkan Sözeri: 'Deplasmanda 1 puan kazançtır'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Sözeri, ilk önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için "Ahmet Çalık gerçekten karakter abidesi bir kişilikti. Kaybettik çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Önde baskıyla başladık ama önde baskıyla başlayıp özellikle ön bölgede topu tutamazsanız, o top döner size atak olur. O zaman önde baskıyı çok başaramazsınız. O yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Çok eksiklerimiz vardı. Ben eksiklere sığınmıyorum sığınmayacağım da. Diğer oyunculara devreye girmeleri gerektiğini söyledim. Pozisyona girmekte sıkıntı yaşadık. Rakibimiz özellikle ikinci yarıda 1-2 pozisyona girdi. O da bizim tercih hatalarımızdan. Çok kısır bir maç oldu. Bursaspor böyle devam ederse kimse kolay kolay buradan galibiyet çıkaramaz. Benim oyuncularım da kolay kolay yenilmeyeceğini gösterdi. Deplasmanda kazanılan 1 puanı kazanç olarak görebiliriz."





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