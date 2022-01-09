Erkan Sözeri: 'Bunu telafi edeceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istekli ve arzulu şekilde başladıklarını ifade etti.



Daha önce oynadıkların maçlar gibi bir durumun ortaya çıktığını belirten Sözeri, "Aslında istekli başladık ve penaltıdan golü de bulduk. Başka pozisyonlarımız da var ama maalesef kaptırdığımız bireysel hatadan top döndü ve aynı Bolu, Balıkesir ve Denizli maçları gibi top döndü ve gol oldu." dedi.



Sözeri, gol yedikten sonra daha baskılı oynadıklarını vurgulayarak, "Her şeyi yaptık ama bugün top bizi sevmedi diyebiliriz. Bu takımlara karşı ikinci golü bulamazsanız bu sıkıntıları yaşarsınız. Maçtan önce ve maç sırasında birtakım talihsizlikler oldu. Buna rağmen kazanmalıydık ama olmadı. Şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybettik, bunu telafi edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. Rakiplerimiz son dakikalarda kazandı ama biz başaramadık. Hedeften sapma yok." diye konuştu.





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