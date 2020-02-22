TFF 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bugün hak edenin kazandığını düşünüyorum. Sonuna kadar da maçı hak ettik ve 3 puandan daha fazlasını kazandık. Taraftarımızı ve camiamızı kazandık, herkesin morali yerine geldi." dedi.Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.Geçen haftaki Adanaspor karşılaşmasından sonra mental olarak bu maça hazırlanmanın kolay olmadığını belirten Sözeri, "Futbolun sonuç oyunu olduğunu geçen hafta gördük. Ağır eleştirilere maruz kalsak da toparlanmayı bildik. Bu yüzden bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu."1-0'dan sonra çok çabuk şekilde gol yememiz biraz dengemizi bozdu ama maçı kazanmak adına Emrah ve Ömer hamlesi yaptık. Aslında bu, biraz riskti ama maçı kazanmak istiyorduk. Bu arada bir iki pozisyon verdik, kalecimiz Sehic ve defansımızın dikkati olması kötü sonuç almamızı engelledi. Bugün hak edenin kazandığını düşünüyorum. Sonuna kadar da maçı hak ettik ve 3 puandan daha fazlasını kazandık. Taraftarımızı ve camiamızı kazandık, herkesin morali yerine geldi.""Bugün oyuncularım şunu gösterdi, biz hedefe giden yolda en önemli adayız. Bunu gösterdikleri için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ne kadar terleri varsa o çimlere akıttılar. Maçta duygulandığım anlar oldu. Teknik adamlığımda bunu çok az yaşadım, çünkü her şeyi yaptılar. Mücadele ettiler, savaştılar ve takımın kazanması için ellerinden geleni yaptılar. Sadece bir maç kazandık ve maçın ötesinde rakibimiz olması nedeniyle bu çok önemliydi. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi işimiz daha zor, taraftarımız aynı oyunu görmek isteyecektir. Taraftarımız her zaman bu desteği versin. Bu mücadelenin içinde olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."