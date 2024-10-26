Erkan Sözeri: "Asla pes etmedik"

Şanlıurfaspor teknik direktörü Erkan Sözeri, evinde Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Asla pes etmedik'
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26 Ekim 2024 23:15
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bugün geriye düştük ama asla pes etmedik, oyunu hiç bırakmadık." dedi.

Sözeri, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya konan mücadeleden tüm sporseverlerin keyif aldığını söyledi.

Performansından dolayı iki takımı da tebrik eden Sözeri, şöyle konuştu:

"İşler iyi gitmedikçe, geriye düştükçe üçlü formasyondan dörtlüye döndük. Böyle bir durum için planlarımız vardı. Oyuncularımızla bunları zaten hafta içinde antrenmanlarda çalışıyoruz. Futbolcularım bir takım nasıl olunur herkese gösterdiler. Bugün geriye düştük ama asla pes etmedik, oyunu hiç bırakmadık. Bugün kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık. Fakat 3-1 geriden gelip beraberliği sağlamak müthiş bir reaksiyondu. Bu beraberlik bize galibiyet gibi geldi. Yönetim de taraftarlar da bizimle gurur duydu. Oynayan, sonradan giren tüm oyuncularımı gönülden kutluyorum, bütün oyuncularım kalbiyle mücadele etti, onlar için pozitif anlamda ne söylesem azdır, hepsine gönülden teşekkür ediyorum."




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