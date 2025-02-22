Erkan Sözeri: '3-1'den 3-3'ü yakalamak iyi bir sonuç'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, 2 fark geriden gelip bir puan almanın güzel bir sonuç olduğunu söyledi.



Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözeri, futbolseverlere keyifli bir maç izlettiklerini dile getirerek "1-0 öne geçtik. Sahada iyi de duruyorduk. Ama son haftalardaki basit gol yeme hastalığı devam etti, geriye düştük. 1-0'dan sonra 1-1, 2-1, 3-1 oldu. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Hamlelerimiz, değişikliklerimiz oldu. Oyuna gireni çıkanı hakikaten iyi reaksiyon verdik ve bize yakışan, Keçiörengücü'ne yakışan bir mücadele sergiledik. 3 puan olabilir miydi, tabii ki olabilirdi ama bardağın dolu tarafından bakacak olursak 3-1'den sonra 3-3'e ulaşmak da güzel bir sonuç. Takımımı 3-1'den sonra verdiği reaksiyondan ötürü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemin yönetim tarzını eleştiren Sözeri, "İki takım da Süper Lig tadında bir maç seyrettirdi ama amatör lig tadında da bir hakem seyrettik. Burak Pakkan, sen Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarını yönetebilirsin ama buraya gelip üst perdeden maç yönetemezsin. İki önemli Ankara takımının maçını yönetiyorsun. Biz kazansak play-off'a yürüyeceğiz, Gençlerbirliği kazansa ilk 2'ye yaklaşacak. Sen hangi maçı yönettiğinin farkında değilsin. Sanki amatör maç yönetiyorsun. Üst perdeden, taviz vermez pozisyonda buraya geliyorlar hakemler. Özellikle sınırlı bir seyircimiz var ama bir milyon kişilik bir ilçeyi temsil ediyoruz. Burak Pakkan sen küçümseyemezsin. Keçiören ilçesini küçümseyemezsin, takımı küçümseyemezsin. Nerede olduğunu bil. Amatör maç yönetmiyorsun. Amatör takımlara da burada saygısızlık yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.







