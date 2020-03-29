Erkan Petekkaya'dan korona şarkısı

Erkan Petekkaya, sosyal medya üzerinden koronavirüsü için bestelediği bir şarkıyı paylaştı. Petekkaya, şarkıyı rol aldığı dizinin setindeki çalışanlarla birlikte seslendirdi.Ünlü oyuncu paylaştığı videoya, "Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları, güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız. Bizim de işimiz sizleri eğlendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Yaşasın soytarılar. Sevgiler selamlar." notunu düştü.Ünlü oyuncu paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da Twitter hesabı üzerinden Petekkaya'nın görüntülerine göndermeye yapan tweet attı.Bir dönem Erkan Petekkaya'nın kendisine mobbing yaptığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Psikolojik baskı altındaydım. Herkes de bunu biliyordu ama kimse sesini çıkarmadı. Türkiye'deki sorun da bu bence. Herkes her şeyi biliyor ama erkek dünyası ya, 'Erkektir, her şeyi yapmaya hakkı var!' ya, hele gücü de varsa, zorbalık yapsa da kimse sesini çıkarmıyor" açıklamasında bulunmuştu.Petekkaya da, "Kendisiyle mahkemelik olduk ancak daha sonra uğraşmak istemedik, geri çektik. Hepsi geride kaldı. Yolda görsem kendisine selam veririm" demişti.