Erkan Kolçak Köstendil: "Hayaller Galatasaray kalesiydi"





Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle beğenileri toplayan Erkan Kolçak Köstendil, hayatına dair yaşadıklarını anlattı. Gençliğinde kaleci olmayı hayal ettiğini söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Vefaspor'a gittiğimde hoca önce beni beğenmedi takıma almak istemedi. 2 antrenman sonra aldı ancak" dedi.

Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle izleyenleri toplayan Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün Anadolu Yakası'nda özel bir AVM'de sevenleriyle buluştu.

Vefaspor Yönetim Kurulu üyesi Banu Noyan'ın organizasyonuyla Vefaspor Kulübü'ne destek için gerçekleşen söyleşide kulüpteki kalecilik anılarını anlatan Köstendil'e bir de sürpriz yapıldı. Ünlü oyuncunun 35'inci yaş günü için pasta kesildi.

"KALECİ OLMAYI HAYAL EDİYORDUM"

Normal bir yaşantı sürdürdüğünü dile getiren Köstendil, "Vapura, metroya biniyorum, kimse bakmıyor. Herkes kendi derdinde, kendi dünyasına odaklı" dedi.

Köstendil ayrıca, "Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçerek atıyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye. Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler" açıklamasında bulundu.

VEFASPOR'DA HOCA BEĞENMEDİ

Vefaspor'un kalecisi olan ünlü oyuncu, "Vefaspor'a gittiğimde hoca önce beni beğenmedi takıma almak istemedi. 2 antrenman sonra aldı ancak. Şimdi bir efsaneyi geri döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

"BABAMIN HAYALİYDİ GALATASARAY"

Saklambaç'ın haberine göre, ünlü oyuncu "Muslera'nın yerinde olabilir miydin" sorusuna ise "Babam fanatik Galatasaraylıydı. Onun hayaliydi Galatasaray'da oynamam. Bir dönem ona hazırlandım. Kalecilik koruyan kollayan insanın yapacağı iştir. Diğer futbolculardan farklı konumdadır. Biraz da nankörlük seviyesi yüksektir. Antrenmanları kaçırdığım zaman telafi için evde çalışıyorum. Bir odayı bunun için kullanıyorum" diye konuştu.