Erkan Eyibil, Antalyaspor'dan ayrılıyor

Antalyaspor'a 2021-2022 sezonu öncesinde Mainz 2 takımından transfer edilen Erkan Eyibil, 3'üncü kez kiralık olarak takımdan ayrılıyor.



Lider Gazete'nin haberine göre; Geldiği günden bu yana bir türlü istenen performansı sergileyemeyen 22 yaşındaki futbolcu, bir süredir Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü ile görüşme halindeydi. Genç futbolcu, Keçiörengücü'yle kiralık olarak anlaşma sağladı.



2021-2022 sezonunun ikinci devresini Stuttgart 2'de, geçen sezonun ikinci devresini de Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren Erkan Eyibil, Başkent ekibiyle 15 maça çıkarak 1 kez asist yapmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU