Eriksen'e çılgın kontrat önerisi

Tottenham sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarından Christian Eriksen ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.İngiliz ekibinin yeni sözleşme yapabilmek için yoğun çaba sarf ettiği veInter'in de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız ismin Fransız ekibine yaklaştığı belirtiliyor.Eriksen geçtiğimiz sezon Tottenham'dan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelmiş ancak Ada ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. Bu kez İngiltere macerasının sonuna geldiğine inanan Eriksen'in Premier Lig'de kalmasının düşük bir ihtimal olduğu konuşuluyor.27 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen, bu sezon toplamda 22 maça çıkrı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.