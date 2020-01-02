Eriksen'e çılgın kontrat önerisi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tottenhamlı Christian Eriksen'e kulübü 9 milyonluk yeni teklif yapsa da PSG'nin yıllık 12 milyon euroluk kontratla bir adım öne geçtiği belirtiliyor.

Eriksen'e çılgın kontrat önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2020 04:53
Tottenham sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarından Christian Eriksen ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz ekibinin yeni sözleşme yapabilmek için yoğun çaba sarf ettiği ve yıllık 9 milyon euro'ya kadar çıkardığı sözleşme görüşmelerinde PSG'nin 12 milyon euroluk teklifi Danimarkalı'ya sunduğu belirtildi. Inter'in de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız ismin Fransız ekibine yaklaştığı belirtiliyor.

Eriksen geçtiğimiz sezon Tottenham'dan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelmiş ancak Ada ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. Bu kez İngiltere macerasının sonuna geldiğine inanan Eriksen'in Premier Lig'de kalmasının düşük bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen, bu sezon toplamda 22 maça çıkrı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için