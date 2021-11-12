Eriksen önümüzdeki sezon futbola dönmeyi hedefliyor

Inter'in Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sebebiyle 5 aydır sahalardan uzak kaldığı futbola geri dönebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



İtalyan basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisinin futbolda bu şekilde hatırlanmak istemediğini ve sahalara geri dönmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtti.



Futbola ancak önümüzdeki sezon dönebileceği belirtilen oyuncunun yeşil sahalara dönmesi halinde Hollanda ekiplerinden Ajax'ın oyuncuyu transfer edebileceği ifade edildi. Oyuncuya ayrıca ülkesinden Odense'nin de ilgi gösterdiği aktarıldı.



Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Danimarkalının, İtalya'nın katı sağlık kurallarından dolayı Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



12 Haziran'da Finlandiya ve Danimarka takımları arasındaki Euro 2020 grup aşaması maçında Eriksen bir anda çimlere düşmüş ve ayağa kalkamamıştı. Yaklaşık 15 dakika sahada acil yardım gören sporcu, ardından hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra oyuncunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı.





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