Eriksen, Odense'de antrenmanlara başladı!

12 Haziran'da Finlandiya'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'in sahalara tekrar dönüp dönemeyeceği merak konusuyken, yıldız futbolcunun gizlice antrenman yaptığı ileri sürüldü.



Danimarka basını, Eriksen'in, Danimarka Süper Lig ekiplerinden Odense'nin tesislerinde bir antrenör eşliğinde antrenman yaptığını aktardı.



Odense'nin sportif direktörü Michael Hemmingsen ise, "Christian Eriksen'in şu anda tesislerimizde formunu korumasından gerçekten mutluyuz" ifadelerini kullandığı belirtildi.



Kaynaklar 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızın şu anda öncelikle kardiyo eğitimine odaklandığını, ancak aynı zamanda bir futbol topuyla da çalıştığını belirtti.



Danimarkalı yıldızın, Avrupa Şampiyonası açılış maçında kalp krizi geçirerek yere yığıldığından beri hakkında kamuoyuna çok az bilgi sızdırıldı.



Kasım ayı ortasında Gazzetta dello Sport, Eriksen'in kariyerine devam etme kararı aldığını yazsa da bu hiçbir tarafça doğrulanmamıştı.





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