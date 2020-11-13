Eriksen: 'Inter hayal ettiğim gibi değil'

Inter'in Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, takımdan daha fazla süre alamamasına sonunda isyan etti ve sorumlunun hocası Conte olduğunu söyledi.



Danimarka Milli Takım kampında konuşan Eriksen, Tottenham'dan gelmeden önce daha farklı bir Inter hayal ettiğini söyleyerek, "Hayal ettiğim Inter'i bulamadım. Tüm oyuncular oynamak istiyor bu doğal ancak sahaya kimin çıkacağına karar veren hoca oluyor." dedi.



"Taraftarlar beni daha fazla sahada görmek istiyor ama hocamızın fikirleri daha farklı" diyen Eriksen, "Ne olursa olsun hocamızın fikirlerine saygı göstermek zorundayım." şeklinde konuştu.



Transfer döneminin yaklaşması ve Inter'den ayrılacağına ilişkin soruya ise yıldız oyuncu, "Sadece futboluma odaklanıyorum diyebilrim. Transfer dönemi açıldığında bir şeyler olacak mı göreceğiz" diye konuştu.



Christian Eriksen bu sezon Inter formasıyla çıktığı 7 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alabildi ve gol veya asist üretemedi.



