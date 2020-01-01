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Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek

Danimarka'nın yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği açıklandı.

Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, her türlü desteğin verileceği de vurgulandı.

Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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