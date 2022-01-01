Eriksen: 'Erkenden katılım bileti almak güzeldi'

Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen, Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini FIFA'nın internet sitesine anlattı. İşte Danimarkalı futbolcunun sözleri...



"EURO2020'de başıma gelenlerden sonra evde takımı izledim. Ülkede herkesin parti verdiğini görüyordum. Sokaklarda insanları izledim ve her şeyin ne kadar iyi gittiğini gördüm. Bunun bir parçası olamadığım için çok sinirlendim. Ama arkadaşlarımın başarısı için hiç kin beslemedim. Onlara mesaj attım ve konuştum. Onları doğru şeye yönlendirmek için en iyisini yaparken, aynı zamanda da orada olmayı diledim."



"HAYALİM DÜNYA KUPASI'YDI"



"Amsterdam'da tüm testlerde yer alan doktorla yaptığım konuşmalardan biri de Dünya Kupası'nda oynama hedefim olmasıydı. O zaman hayalim buydu. İşler iyi gitti ve Mart ayında tekrar milli takımda oynamaya başladım. O zamandan beri bir dizi maçta oynadım. Bunu hiç beklemiyordum, harika."



"Futbolu çok özlemiştim. Tekrar oynamak harika bir duyguydu. Hollanda maçında mükemmel bir başlangıç yaptım. Parken'de gol atmak, pastanın üzerindeki kremaydı"



"Yaşadıklarımdan sonra hedefim en başından beri milli takıma geri dönmekti ve şimdi bu oldu. Bir sonraki hedef Dünya Kupası'nda neler yapacağımız"



"Elemelerde iyi oynadık ve iyi sonuçlar aldık. İyi formumuz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da devam etti. Takımın ne kadar iyi gittiğini görmek ve Dünya Kupası için erkenden katılım bileti almak güzeldi"



