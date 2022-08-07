Erik ten Hag'tan Ronaldo açıklaması

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, ligin ilk haftasında Brighton'a 2-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.



Hollandalı teknik adam, "Tabii ki bu sonuç gerçek bir hayal kırıklığı. En başından beri bunun kolay olmayacağını biliyordum. İki top verdik ve onlar da gol oldu. Rashford atsa, başka bir şey konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 53. dakikada oyuna giren Cristiano Ronaldo için de konuşan Erig ten Hag, "Ronaldo, takımla sadece 10 gün antrenman yaptı. Bu, 90 dakika sahada kalması için az bir süre" dedi.





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