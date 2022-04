Erik ten Hag'tan MANU için açıklama

Manchester United'da en güçlü teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Erik ten Hag, sessizliğini bozdu.



Manchester United söylentileri sorulan Hollandalı menajer, futbolun herkesin birbirini tanıdığı bir sektör olduğunu belirterek "Her zaman diğer kulüplerin temsilcileriyle görüşmeler olur, bu normal bir durum. Manchester United, harika taraftarları olan harika bir kulüp. Ama ben bir kez daha söyleyeceğim benim tüm konsantrem Ajax'ta. Gelecek sezonun planlamasına başladık bile" sözlerini kullandı.



"GÖZ ARDI ETMEK İSTEMEM"



"Şu anda sadece Ajax'a odaklanıyorum" diyen Erik ten Hag, "Ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir şeyi göz ardı etmek istemem." diye konuştu.



"UMARIM İNSANLAR BENİ ANLAR"



Ajax'ta 8 final maçları kaldığını söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, "PSV Eindohen ile kupa finali ve 8 maçımız var. Bu maçlar için tüm enerjime ihtiyacım var. Bunun dışındaki şeyler dikkat dağıtıcı olur. Futbolda her şeyin bir günde değişebileceğini biliyorum. Bir noktada bir sonraki adımı atmam gerekiyor. Umarım buradaki insanlar beni anlar." ifadelerini kullandı.



"TÜM DİKKATİM AJAX'TA"



Tecrübeli teknik adam son olarak, "Eğer hırslıysanız, elbette Bundesliga, Premier Lig veya La Liga gibi liglere gitmek istersiniz. Oyuncularıma her zaman bu sezon ile ilgilenmelerini söylerim. Sezon sonuna kadar tüm dikkatim Ajax'ta olacak." diyerek sözlerini noktaladı.





