Erik ten Hag'tan Galatasaray itirafı!

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag'tan Galatasaray itirafı!
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07 Ekim 2023 14:53
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Premier Lig'de Brentford ile oynayacakları maç öncesi konuşan Holllandalı teknik adam, "Galatasaray karşısında yakaladığımız fırsatlardan tam olarak yararlanamadık. Savunmada yaptığımız bazı bireysel hatalar ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle cezalandırıldık. Sonuç olarak rahatça kazanabileceğimiz bir maç yenilgiyle sonuçlandı." dedi.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında sahasında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 kaybetmişti.

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