Manchester United'ın gelecek sezondan itibaren göreve geleceğini açıkladığı Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag, takımdaki yıldızlar ile nasıl çalışacağına dair açıklamalarda bulundu.



Kendinden ödün vermeyeceğini söyleyen ten Hag, "Bildiğim yoldan devam edeceğim. Hiçbir oyuncu için vizyonumdan ödün vermeyi düşünmüyorum." dedi.



Takımda Ronaldo gibi yıldız isimlerin bulunmasının bu durumu etkileyip etkilemeceyeceği sorusuna yanıt veren Hollandalı teknik adam, "Takımdaki herkese bir görev vereceğim. Görevlerini yerine getirmeyen oyuncular olduğunda bunu bizzat benden duyacaklar. Oyuncunun kim olduğunun bir önemi yok." ifadelerini kullandı.



Manchester United, önceki günlerde yaptığı açıklamada Erik ten Hag ile gelecek sezondan başlamak üzere 20225 yılına dek sözleşme imzalandığını duyurmuştu.





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