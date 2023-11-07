Erik Ten Hag: 'Noel'e kadar olmayacaklar'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Kopenhag ile oynayacakları maç öncesi sakat futbolcuların son durumundan bahsetti.



Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Lisandro Martinez ve Casemiro'nun Noel'den önce takıma dönmelerini beklemiyorum. Marcus Rashford geri döndü. Maguire ise yüzde 100 formda." dedi.



Kopenhag'ı değerlendiren Hollandalı, "Kendilerini favori olarak görebilirler ama biz maça özgüven ve kazanma hedefiyle çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Hojlund ile ilgili konuşan Hag, "Takıma iyi adapte oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol adaptasyon dönemi için gayet iyi. Takım olarak ona daha fazla şans yaratabiliriz. Zamanla kendini daha da geliştirecek." açıklamasını yaptı.



Antony'e de destek veren ten Hag, şu ifadeleri kullandı: "Sezon öncesi kampında formu ciddi anlamda yüksekti. Sıkı çalıştığı sürece eski formuna kavuşacağını düşünüyorum."



