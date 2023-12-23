Erik ten Hag: 'Maçı biz kontrol ettik'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, 2-0 kaybettikleri West Ham United maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bence oyunu kontrol ediyorduk ve çok sağlam bir performans gösterdik, topa sahip olma konusunda oyunu kontrol ettik. Ayrıca, geçiş hücumlarında şans vermedik ama sonra gol atmamız gerekiyordu. Fırsatlarımız vardı ama değerlendiremedik. Ve sonra sanırım bir anlık bir hatayla gol yedik." dedi.



Forvet oyuncularının kaçırdığı gollere değinen Erik ten Hag, "Forvet oyuncuları birkaç maç gol atamadığında her zaman böyle olur, güvenleri azalır. Ama inanmak zorundalar. Geçmişte bunu yapabileceklerini kanıtladılar. Bu yüzden çok çalışıp, yatırım yapmalılar. Ayrıca takım olarak son bölümde pas yapmalıyız. Ama aynı zamanda birbirimizden ceza sahasına girmemizi talep etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





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