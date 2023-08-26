Erik Ten Hag'ın Altay Bayındır aşkı

Dört sezondur Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır'ın Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Hollandalı menajer, Ajax'ta çalıştığı dönemde de Altay'ı kadrosuna katmak istemesine rağmen o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti. Peki Ten Hag, Altay'ı neden bu kadar çok istiyor? İşte tüm detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erik Ten Hag'ın Altay Bayındır aşkı
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26 Ağustos 2023 10:35
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 10:36
2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, son dört sezondur Fenerbahçe'nin kalesinde görev yapıyor.

25 yaşındaki eldivenin, Manchester United'la sözleşme imzalaması beklenirken Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Erik ten Hag, bu transfer için gün sayıyordu. Hollandalı teknik direktör, Altay'ı Ajax'ta çalışırken de istemiş, ancak o dönemde başarılı olamamıştı.



ERIK TEN HAG'IN ALTAY BAYINDIR HAYRANLIĞI

Hollandalı gazeteci Rian Rosendaal, FANATİK'ten Ethem Sündük'ün Erik ten Hag ve Altay Bayındır özelindeki sorularını cevapladı. İşte Hollandalı gazetecinin görüşlerine göre, Erik ten Hag'ın Altay'ı neden bu kadar çok istediğinin sebepleri:

"Ten Hag, Altay'ı kişisel olarak çok beğeniyor, çünkü o genç ve gelişime açık bir kaleci. Henüz 25 yaşında ve kaleci olarak uzun bir fiziği var. 1.98 boyunun olması büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Erik ten Hag'ın en fazla önem verdiği özelliği ise Altay'ın ayağını çok iyi kullanması. Altay, ayaklarını bir kaleciye göre gayet efektif kullanabiliyor. Bu da Hollandalı hocayı fazlasıyla etkilemişe benziyor. Ten Hag, buna resmen takık. Uzun bir süre Altay'dan verim alabileceğinin de farkında..." 

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