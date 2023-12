Erik ten Hag: 'Herkesi yenebiliriz'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, tüm oyuncularının geri dönmesiyle birlikte her rakibi yenebileceklerini iddia etti.



Hollandalı teknik adam, "Aston Villa'ya karşı oynadığımız maç, tüm sorunlara rağmen bunun kanıtıydı. Başka hiçbir takım bizim kadar sorun yaşamadı. Aldığımız puanlardan memnun değiliz ama genel olarak konumumuzdan memnunuz. Tüm oyuncular döndüğünde güçlü bir kadromuz olacak" ifadelerini kullandı.



Erik ten Hag, sözlerini, "Ligin en iyi üç takımı; Liverpool, Arsenal ve Aston Villa'ya karşı eşit şartlarda oynadık. Dolayısıyla her rakibi yenebilecek güçteyiz. Aston Villa ile oynadığımız maç bir kez daha güçlü bir kadromuz olduğunu gösterdi. Ligdeki en iyi takımlarla mücadele edebilir ve onlara karşı oynayabiliriz. En güçlü oyuncularımız döndüğünde, doğru zihniyetle birlikte her takımı yenebiliriz" diye tamamladı.



Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, ligde 19 maç sonunda topladığı 31 puanla 7. sırada yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU