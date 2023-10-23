Erik ten Hag: 'Galatasaray'a golü harikaydı!'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam, "Bobby Charlton'ı anarak başlamama izin verin. O bir efsane, bir dev. Sadece Manchester United için değil, tüm futbol için öyle biri. Tüm düşüncelerimiz ailesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte. Biz de ona gereken saygıyı göstermek için kazanmak istiyoruz" dedi.



Takım orta saha oyuncusu Christian Eriksen'le ilgili konuşan Erik ten Hag, "Her maçta yer aldı, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Takmın yaratıcılık aşamasında büyük bir etkisi var, harika bir oyuncu. Birçok iyi oyuncumuz var. Özellikle orta sahada rekabet var" sözlerini sarf etti.



"GALATASARAY'A GOLÜ HARİKAYDI"



Golcü oyuncuları Rasmus Hojlund ile ilgili görüşlerini aktaran Erik ten Hag, "Kopenhag'da büyüdü, çok güçlü motivasyonları var. Ona doğru yöne yönlendireceğiz. Sezon öncesinde oynamadığını ve hatta ilk birkaç maçı kaçırdığını unutmayalım. Bence Premier Lig'de gol zamanı gelecektir. Şampiyonlar Ligi'nde iyi başladı. Galatasaray'a attığı iki gol harikaydı. Takıma çok şey veriyor. Hem onun hem de Rashford'un daha sık gol atacağından eminim" yorumunda bulundu.



