Erik ten Hag, eski öğrencisini istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United, savunmaya güçlü bir hamle yapmak için kolları sıvadı.



İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre; Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, Ajax'tan eski öğrencisi Lisandro Martinez'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.



Arsenal'in de gündeminde olan 24 yaşındaki Arjantinli stoperin eski hocası Erik ten Hag ile olan iyi ilişkileri sebebiyle Manchester United'a daha yakın olduğu belirtildi.



Haberde; Ajax Futbol Direktörü Klaas-Jan Huntelaar'ın geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gittiği ve Lisandro Martinez'in transferi için Manchester United ile görüştüğü ifade edildi. Transfer için konuşulan ücretin 50 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.



Lisandro Martinez, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla çıktığı 37 maçta 1 gol 4 asistlik performans göstermişti.





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