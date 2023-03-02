Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgüler!

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş'tan Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Wout Weghorst'a övgülerde bulundu.



İngiltere FA Cup 5. Turu'nda West Ham'ı 3-1 yenip çeyrek finale yükselen Manchester United'da teknik adam Erik ten Hag, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"SAHADAKİ EN İYİLERDEN BİRİYDİ"



Manchester United'ın son golünün asistini yapan Weghorst ile ilgili konuşan Hag, "Weghorst sahadaki en iyilerden biriydi. İşin içindeydi. O ve Harry Maguire ilk golde rakibi kendi kalesine gol atmaya zorladılar. Garnacho'nun golünde de Weghorst baskı yapıyordu. Üçüncü golde de Weghorst rakibine baskı kurdu ve hata yapmaya zorladı. Bu, Fred'e gol atma fırsatı verdi. Weghorst kendini nasıl doğru konumlandıracağını biliyor. Topa sahip olsun ya da olmasın, takım için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor." dedi.



"İLK GOLÜNÜ ATINCA GERİSİ GELECEK"



Weghorst'un performansının daha iyiye gideceğini söyleyen teknik adam, "Birçok oyuncu ile aynı şeyi yaşadım. Örneğin, sezon başında Rashford da gol sorunu yaşıyordu ama tecrübelerime göre goller, oyuncu iyileştiğinde gelecek. Şimdi Weghorst, Manchester United için çok maç oynuyor, ancak transferinin üzerinden çok zaman geçmedi. İlk golünü attığında gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ





