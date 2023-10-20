Erik ten Hag'dan Onana'ya destek mesajı

Sezon başında Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer olan ancak Manchester United'da istenilen performansı sergileyemeyen Andre Onana için Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yıldız oyuncu için açıklamalarda bulundu.



Andre Onana'nın uyum sürecinde olduğunu söyleyen Erik ten Hag, "Peter Schmeichel ve David de Gea gibi United'ın büyük kalecileri de başlangıçta çok iyi değildi." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Daha iyi bir performans göstereceğini biliyorum. Bunu Ajax'ta, Inter'de gösterdi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalde oynadı, harika bir performans sergileyeceğinden eminim."



Manchester United'ın efsane kaleci Peter Schmeichel'da, Andre Onana için şu açıklamayı yaptı:



"Bayern Münih maçından sonra onunla konuştum, Galatasaray'a karşı oynanan diğer Şampiyonlar Ligi maçından sonra da onunla konuştum, yaptığı hatalardan dolayı çok üzgün."



