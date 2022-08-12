Erik ten Hag'dan CR7 açıklaması!

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Ronaldo iyi bir antrenman haftası geçirdi. Bir önceki maçta da neredeyse bir 45 dakika kadar oynadı zaten." ifadelerini kullandı.



'Ronaldo maça 11' başlayacak mı?' sorusuna deneyimli teknik adam, "Bunu maç başladığında göreceğiz. Onun oynayıp oynamayacağıyla ilgili kararı ben vereceğim." açıklamasını yaptı.



İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelmiş. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi İngiliz devi 2-1 kaybetmişti.



Cristiano Ronaldo'nun bu karşılaşmada yedekte oturması eleştiri oklarını Erik ten Hag'a çevirmişti.









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