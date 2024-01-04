Erik ten Hag'dan, Andre Onana açıklaması

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulamayan Mili oyuncumuz Altay Bayındır bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.



Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, 8 Ocak Pazartesi günü Wigan ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kalede Andre Onana'nın olacağını açıkladı.



Erik ten Hag basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:



"Kamerun Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Afrika Uluslar Kupası sezon başında Onana bize transfer olurken konuştuğumuz bir sorundu ve şimdi ne yapacağımızı görececğiz. 14 Ocak'ta oynayacağımız Tottenham maçında Onana'nın bizimle olup olmayacağını bilmiyorum ancak önümüzdeki Pazartesi oynanacak Wigan maçında kesinlikle kadroda olacak."



Wigan maçında kaleyi koruması beklenen Altay Bayındır'ın da bu açıklamalarla birlikte yine yedek kulübesinde olacağı kesinleşti.





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