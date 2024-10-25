Erik ten Hag: "Çok fazla eksiğiz, oyuncu lazım"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, başarısızlığın sebebini açıkladı.

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Erik ten Hag: 'Çok fazla eksiğiz, oyuncu lazım'
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25 Ekim 2024 19:48
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, İngiliz ekibinin başarız olmasını sakatlıklara başladı.

Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar istediğimiz seviyelere çıkmamızı engelliyor." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar istediğimiz seviyelere çıkmamızı engelliyor. Elinizde yeteri kadar oyuncu olmadığı zaman kadroyu kurmakta zorlanırsınız. Bu konumda olmamızın sebebi bu." dedi.

Oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Hag, "Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Oyuncular, teknik ekip ve yönetim ile birlikte hepimiz daha iyisini yapmalıyız. Yeterli sayıda oyuncumuz olursa gerçekten başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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