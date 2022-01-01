Erik Spoelstra, Team Durant'in koçu olacak!

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra'nın Cleveland'daki 2022 NBA All-Star maçında Team Durant'in koçu olarak görev yapacağı bildirildi.



Heat ekibi şu anda 34-20'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda, Chicago Bulls'un 1 maç önünde bulunarak zirvede yer alıyor.



Bulls'un geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'ı mağlup etmiş olması durumunda, Spoelstra yerine bu rol için Bulls koçu Billy Donovan seçilebilirdi. Lakin Sixers'ın Chicago karşısında 119-108'lik bir galibiyet alması, Spoelstra'nın 2013'ten beri ilk kez All-Star koçu seçilmesini sağladı.



Geçtiğimiz hafta, Batı Konferansı'nın zirvesindeki Phoenix Suns ekibinin koçu Monty Williams'ın Team LeBron'un kaptanlığını yapacağı belli olmuştu.



