Ericson: 'Türkiye bizden çok çok daha iyi oynadı'

Faroe Adaları teknik direktörü Hakan Ericson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Takım olarak bir süre iyi savunma yaptıklarını belirten Ericson, Türkiye'nin kendilerinden çok daha iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye bizden çok çok daha bir futbol ortaya koydu. Özellikle hücum tarafında çok küçük şanslar yaratabildik. 30-35 dakika iyi savunma yapabildik belki ama biraz açılınca hemen golü yedik. Bizden çok daha iyi oynadılar ve kazandılar."





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