Erick Pulgar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Şili Futbol Federasyonu, Erick Pulgar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erick Pulgar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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23 Mart 2022 11:07
Şili Futbol Federasyonu, Galatasaraylı Erick Pulgar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Erick Pulgar, semptomlar göstermemiştir. Evinde izolasyona alındı ve sağlık durumu iyi. İzolasyon sürecinin ardından milli takım sağlık ekibi tarafından durumu tekrar gözden geçirilecektir. Pulgar dışındaki tüm oyuncuların, teknik ekibin ve çalışanların testleri negatif çıkmıştır." denildi.

Pulgar'ın yerine Şili Milli Takımı'na Colo Colo'dan orta saha oyuncusu Esteban Pavez'in eklendiği de duyuruldu.

Şili Milli Takımı, 24 Mart Perşembe günü Brezilya ile karşılaşacak.

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