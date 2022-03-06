Erick Pulgar, hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Erick Pulgar, Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erick Pulgar, hayal kırıklığı yarattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 12:03
Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında puansız dönerken, sarı-kırmızılılarda Erick Pulgar beklentiyi karşılayamadı.

Göztepe maçının ardından Konya deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkan Şilili orta saha oyuncusu görev yaptığı bölümde performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

59. dakikada yerini Taylan'a bırakan Pulgar, yüzde 87'lik bir pas isabet yüzdesi yakalamasına rağmen risk almadı, arkadaşlarını atağa kaldıramadı. 57 kez topla buluşan 28 yaşındaki futbolcu 6 pas hatası yaptı.

CICALDAU DA EŞLİK ETTİ

Pulgar'ın kötü oyununa eşlik eden bir başka isim Alexandru Cicaldau oldu. Yüzde 68'lik pas isabetiyle oynayan Rumen futbolcu, sadece bir ikili mücadeleye girdi, onu da kaybetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.