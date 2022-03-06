Erick Pulgar, hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında puansız dönerken, sarı-kırmızılılarda Erick Pulgar beklentiyi karşılayamadı.



Göztepe maçının ardından Konya deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkan Şilili orta saha oyuncusu görev yaptığı bölümde performansıyla hayal kırıklığı yarattı.



59. dakikada yerini Taylan'a bırakan Pulgar, yüzde 87'lik bir pas isabet yüzdesi yakalamasına rağmen risk almadı, arkadaşlarını atağa kaldıramadı. 57 kez topla buluşan 28 yaşındaki futbolcu 6 pas hatası yaptı.



CICALDAU DA EŞLİK ETTİ



Pulgar'ın kötü oyununa eşlik eden bir başka isim Alexandru Cicaldau oldu. Yüzde 68'lik pas isabetiyle oynayan Rumen futbolcu, sadece bir ikili mücadeleye girdi, onu da kaybetti.





İLGİLİ VİDEO