Galatasaray'da orta sahadaki eksiklik nedeniyle transfer edilen Erick Pulgar'ın kiralık kontratı sona erdi.
Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunun Şilili yıldız, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istiyor. Son haftalarda orta sahada gösterdiği performans ile fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, yeni yönetim ve hocadan haber bekliyor.
11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'da Erick Pulgar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maçta forma giydi. Pulgar, gol veya asist katkısında bulunamadı.
Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunun Şilili yıldız, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istiyor. Son haftalarda orta sahada gösterdiği performans ile fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, yeni yönetim ve hocadan haber bekliyor.
11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'da Erick Pulgar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maçta forma giydi. Pulgar, gol veya asist katkısında bulunamadı.