Erick Pulgar haber bekliyor

Galatasaray'da Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar'ın kiralık kontratı sona erdi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyen Şilili yıldız, yeni yönetim ve hocadan haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erick Pulgar haber bekliyor
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22 Mayıs 2022 10:59
Galatasaray'da orta sahadaki eksiklik nedeniyle transfer edilen Erick Pulgar'ın kiralık kontratı sona erdi.

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunun Şilili yıldız, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istiyor. Son haftalarda orta sahada gösterdiği performans ile fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, yeni yönetim ve hocadan haber bekliyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da Erick Pulgar, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maçta forma giydi. Pulgar, gol veya asist katkısında bulunamadı. 

 

 

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