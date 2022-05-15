Galatasaray'ın yarım sezon kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, ayrılmak istemiyor.



Devre arası transfer döneminde takıma katılan Erick Pulgar, Domenec Torrent tarafından beklediği süreleri alamadı. 28 yaşındaki futbolcu, son dönemde şans bulurken, ortaya koyduğu futbolla da orta sahada arkadaşlarına çok yardımcı oldu.



Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Şilili, takımda kalmak istediğini belirtti. Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu, tarafların anlaşması halinde kariyerini Galatasaray 'da sürdürmek istediğini bildirdi.





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