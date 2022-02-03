Erick Pulgar, Alanyaspor maçında sahada

Galatasaray , golcüden sonra ön liberosuna da kavuştu. Başkan Burak Elmas, Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını resmen duyurdu.



Önceki gece ülkesi Şili'nin Bolivya'yı deplasmanda 3-2 yendiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 70 dakika görev yapan Pulgar, karşılaşmanın ardından özel uçakla Güney Amerika'dan ayrıldı. ,



20 saatlik bir uçuş için yola çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak. Erick Pulgar, imzanın ardından doğrudan takımın Antalya kampına geçecek ve burada hem teknik heyet hem de yeni arkadaşlarıyla tanışacak.



İdeal kadro netleşiyor



Aslan'ın hocası Torrent, maç kondisyonu sorunu bulunmayan Pulgar'ı, pazar günkü Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.



Antalya'daki idmanda Şilili futbolcunun son durumuna bakılacak, elde edilen veriye göre son karar verilecek. Pulgar'ın en kötü ihtimalle kadroda yer alacağı ve oyuna sonradan gireceği belirtiliyor. İspanyol hocanın ana planı, Pulgar, Berkan ve Cicaldau üçlüsünü birlikte kullanmak. Kanatlarda da Kerem ile Emre Kılınç öne çıkıyor.



İleri uçta da Gomis'in başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Savunma hattında ise kaleci Pena dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



