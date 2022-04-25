Erick Pulgar'a, Fransa'dan kanca

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar için Marsilya devreye girdi.



Devre arasında da Şilili futbolcuyu isteyen Fransız temsilcisinin, sezon sonunda transfer için yeniden masaya oturacağı öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR



28 yaşındaki futbolcunun, bonservisine sahip olan Fiorentina ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.



Pulgar, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 324 dakika sahada kaldı. 7 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.





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