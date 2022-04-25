Erick Pulgar'a, Fransa'dan kanca

Galatasaray'ın, devre arasında Fiorentina'dan kiralık kadrosuna kattığı Erick Pulgar'a Marsilya'nın talip olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Erick Pulgar'a, Fransa'dan kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 18:34
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Erick Pulgar için Marsilya devreye girdi.

Devre arasında da Şilili futbolcuyu isteyen Fransız temsilcisinin, sezon sonunda transfer için yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

28 yaşındaki futbolcunun, bonservisine sahip olan Fiorentina ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

Pulgar, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 324 dakika sahada kaldı. 7 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ