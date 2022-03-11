Erick Garcia: 'Bizi nelerin beklediğini biliyoruz'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuda 0-0 biten Barcelona - Galatasaray maçı sonrası Erick Garcia konuştu.



Maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Garcia, "Galatasaray'ın ligde iyi bir dönemden geçirmemesine rağmen, rekabetçi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıdaki baskıda kaybolduk. İkinci yarıdaki performansları ise Napoli'ye benziyordu. Arkada beklediler ve hücum için boşluk aradılar" ifadelerini kullandı.



"İlk yarıda karşımızda yaşadıkları durumu hak etmeyen bir takım bulduk" diyen Garcia, "Teknik direktörümüz bizi uyarmıştı. İkinci yarıda biraz uyanmamız bizim için iyi oldu. Golü bulmaya çalıştık, ancak zaman zaman bize zorluk yaşattıkları doğru çünkü arkada boşluk bıraktık" dedi.



Garcia, son olarak, "İstanbul'da bizin nelerin beklediğini biliyoruz." diye konuştu.





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