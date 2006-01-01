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Eric Gordon, "Knicks'in takas listesinde!"

Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın, New York Knicks'in takas etmek istediği oyuncular arasında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın, New York Knicks'in takas etmek istediği oyuncular arasında olduğu iddia edildi.

New York Post'tan Marc Berman'a göre Gordon, "Knicks'in takım içinde tartıştığı muhtemel takas adayı oyuncuları listesinde" yer alıyor.

Berman 2016 yılında, Derrick Rose'un Chicago Bulls tarafından New York'a takas edilmesinden kısa bir süre sonra, eski MVP'nin yaz dönemini Gordon'ı Knicks'e dahil etmeye çalışarak geçirdiğini kaydetmişti. Fakat Gordon sonunda Rockets ile anlaşmıştı.

Rose ve Gordon'ın ilişkisinin, 2006'da AAU takım arkadaşı oldukları zamana dayandığı biliniyor.


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