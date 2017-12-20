Eric Gerets'ten Valbuena formülü

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Süper Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 devirerek zirve yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe'de maçın yıldızı Mathieu Valbuena gündemin bir numaralı ismi...Son 5 haftadır ilk 11'e giremeyen Fransız futbolcunun, Aykut Kocaman'ın sistem ve anlayışına uymaması gündemdeki yerini koruyor. Henüz tam anlamıyla teknik heyetin beklediği profile dönüşmediği de belirtilirken, yıldız isimden komple bir takım oyuncusu olması isteniyor. Ancak konuyla ilgili bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Valbuena'nın eski hocası Eric Gerets farklı bir formüle sahip. Marsilya'da tecrübeli futbolcuyla 2007-09 yılları arasında çalışan Gerets, ilginç bir yöntemden bahsediyor.Valbuena'nın her zaman kariyerinde çalıştığı en iyi hoca olarak tanımladığı Belçikalı antrenör, ilgi ve sevgi göstermenin önemine değiniyor.Valbuena ile olan ilişkisini ve başarısını geçtiğimiz yıl Fransa'da anlatan Gerets, "Valbuena'ya olan ilgi ve sevgimi hep gösterdim. Zaten onun beklentisi de budur. Görmek ister. Bazen herkese davrandığımdan daha fazla ona sert davranırdım. Ama kızmazdı bana. Çünkü benim onu sevdiğimi biliyordu. Bu duyguyla oynuyordu" ifadelerini kullandı.Eric Gerets'in taktiksel açıdan da Fransız oyuncuyu ilk gördüğü andan itibaren serbest bir rol verip,dediği aktarıldı.Valbuena da benzer şekilde Gerets'in tavrını ne kadar sevdiğini şu sözlerle anlatmıştı:"Herkes biliyordu, ben onun favorisiydim. Evet, bu doğruydu. Fakat bana en sert şekilde davranırdı, bazen çok kötü bağırırdı bana. Ama ben onun bu ilgisini severdim."Aykut Kocaman'ın kafasındaki oyun şablonuna göre oturtmaya çalıştığı Mathieu Valbuena, benzer durumu 2010 yılında Marsilya'da Didier Deschamps ile yaşadı.Marsilya'nın başına geçtiğinde Deschamps'ın kafasındaki oyun planına uygun olmayan Valbuena, kenarda kaldı. Ancak daha sonraki süreci anlatan Deschamps da yaşadıklarını şöyle anlatıyor:"Çalışmayı hiç bırakmadı. Bir anda takıma adapte oldu ve Marsilya'yı 18 yıl sonra şampiyon yaptık. Şampiyon olduğumuz zaman şampanyayla kutladık. O kutlama esnasında şunu söyledim, 'Mathieu, 6 ay önce bu şampanya şişesini neredeyse kafama fırlatmak isterdin, şimdi kutluyoruz."