Eric Garcia: 'Xavi'de, Guardiola'yı gördüm'

Barcelona'nın savunma oyuncusu Eric Garcia, takımın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez'de, Pep Guardiola'dan bir şeyler gördüğünü söyledi.



"GUARDIOLA'DAN BİR ŞEYLER GÖRDÜM"



Kendisine, 'Xavi ile Guardiola arasındaki benzerlikleri fark ettiniz mi?' sorusu sorulan genç savunma oyuncusu, "Evet, kesinlikle. Xavi'de, Guardiola'dan ve Luis Enrique'den bir şeyler gördüm. Çok benzer bakış açıları var, Xavi bunları uygulamaya çalışıyor. Bu hocalarla olan benzerliği, vizyonunu anlatma şeklinde var" ifadelerini kullandı.



"KESİNLİKLE DOĞRU İSİM"



Xavi'nin şu an Barcelona'nın ideal teknik adamı olduğunu söyleyen Eric Garcia, "Kesinlikle, Barcelona için doğru kişi. Kulübün efsanesi, burayı çok iyi biliyor. Bize çok fazla yardımcı oluyor, çok fazla şey yaşadı burada. Gerçekten iyi bir teknik direktör" şeklinde konuştu.





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