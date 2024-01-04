Eric Dier'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Stoper arayışlarında olan Fenerbahçe'ye Eric Dier transferinde kötü haber geldi. Birçok oyuncu ile temasta bulunan Sarı-lacivertli yönetim, Eric Dier için Tottenham ile görüştü.
İngiliz ekibinden ayrılacak olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonucu alamadı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmayan Dier, Premier Lig ekibi West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.
Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti. West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
TOTTENHAM ONAY VERDİ
Tottenham Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz yıldızın ocak ayında ayrılmasına onay verdi.
KARİYERİ
29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 427 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol ve 17 asistlik katkı verdi.
İngiliz ekibinden ayrılacak olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonucu alamadı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmayan Dier, Premier Lig ekibi West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.
Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti. West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
TOTTENHAM ONAY VERDİ
Tottenham Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz yıldızın ocak ayında ayrılmasına onay verdi.
KARİYERİ
29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 427 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol ve 17 asistlik katkı verdi.