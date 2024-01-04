Eric Dier'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Eric Dier hakkında şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin transfer için İngiltere'ye çıkarma yaptığı 29 yaşındaki yıldız, ülkeden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Ara transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacak olan Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Eric Dier'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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04 Ocak 2024 11:43
Stoper arayışlarında olan Fenerbahçe'ye Eric Dier transferinde kötü haber geldi. Birçok oyuncu ile temasta bulunan Sarı-lacivertli yönetim, Eric Dier için Tottenham ile görüştü.

İngiliz ekibinden ayrılacak olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonucu alamadı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

İngiltere'den ayrılmaya sıcak bakmayan Dier, Premier Lig ekibi West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Ada basınında yer alan habere göre; West Ham, Eric Dier'ın transferi konusunda Tottenham ile ilk temasa geçti. West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Dier'ın savunma yetenekleri ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve bu nedenle kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

TOTTENHAM ONAY VERDİ

Tottenham Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz yıldızın ocak ayında ayrılmasına onay verdi.

KARİYERİ

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 427 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol ve 17 asistlik katkı verdi. 

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