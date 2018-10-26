Eric Cantona: ''Keşke daha sert vursaydım''

'ın efsane futbolcularından, yıllar önce Crystal Palace taraftarına attığı uçan tekme hakkında itiraflarda bulundu.Taraftara attığı tekme nedeniyle 9 ay ceza alan Cantona,' sorusunacevabını verdi.Fransız eski futbolcu, ''Bir pişmanlığım yok çünkü ben de bir insanım. Attığım kung-fu tekmesinden sonra hakim karşısına çıktım. Kulüp avukatı, basına bir şey söylememi istedi. Basın beni mahvetmişti ve her yerde beni takip ediyorlardı. Yüzlerce gazeteci, sürekli etrafımda bir şeyler söylememi bekliyorlardı. Niye basına bir açıklama yapayım ki? Neden? Ben de tamam bir açıklama yapacağım, mutlu olacaksınız dedim. Çıkıp 'Martılar, sardalyaların denize atılacağını düşündüğü için trol teknelerini takip eder.' dedim.'' sözlerini kullandı.Cantona, kendisine ırkçı sözler söylemesi nedeniyle rakip taraftara tekme atmıştı. Fransız yıldızın gazetecilere açıklaması ise uzun süre anlaşılamamıştı.Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Cantona, ''Mourinho, doğru kadın için yanlış erkek. Kendisini severim ama kulüp için yanlış tercih.'' dedi.