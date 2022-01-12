Eric Cantona: "Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim"

Manchester United efsanesi Eric Cantona, Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasını eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eric Cantona: 'Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim'
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12 Ocak 2022 20:02
Manchester United'ın efsanesi Eric Cantona, 2022 Dünya Kupası hakkında çarpıcı açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini söyleyen Cantona, "Katar'da stadyum inşaatında çalışan inanlara kötü davranıldı ve binlerce insan öldü. Para, bu devirde her şeyin gerçekleşmesini sağlıyor ama ben, 2022 Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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